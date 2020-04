Happy Fridays w T-Mobile. Kolejne 10GB w prezencie

Łukasz Szewczyk

Kolejne Happy Fridays w T-Mobile. W tym tygodniu w aplikacji Mój T‑Mobile przygotowaliśmy kolejną dużą paczkę 10 GB - zupełnie za darmo.

Już od połowy marca T‑Mobile realizuje różnorodne działania pod wspólnym hasłem "Jesteśmy dla Ciebie", aby wesprzeć swoich klientów w tym ciężkim okresie epidemii. Stały kontakt z rodziną i przyjaciółmi dodaje pozytywnej energii i optymizmu, których wszyscy teraz bardzo potrzebują. Dlatego operator kolejną, darmową paczkę 10 gigabajtów..Tak jak do tej pory z bonusowego pakietu dostępnego w ramach Happy Fridays będą mogli skorzystać klienci abonamentowi oraz korzystający z ofert MIX oraz "Na kartkę".Bezpłatne 10 GB czeka w aplikacji Mój T‑Mobile przez cały weekend - od piątku 24 kwietnia do niedzieli 26 kwietnia (do końca dnia). Gdy użytkownik zleci aktywację tego pakietu, w ciągu 72 godzin otrzyma potwierdzenie przyznania darmowej paczki danych. Dla abonentów pakiet jest aktywny do wystawienia faktury, zaś dla klientów ofert na kartę oraz MIX - przez 7 dni.