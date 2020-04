Darmowe 5GB od T‑Mobile na majówkę

Łukasz Szewczyk

T‑Mobile udostępni swoim klientom indywidualnym bezpłatny pakiet 5 GB na majówkę.

Kolejny darmowy pakiet, dostępny w ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays, przeznaczony jest dla klientów indywidualnych T‑Mobile, czyli użytkowników posiadających abonament, oferty MIX lub "Na kartę".Wyjątkowo w tym tygodniu bonusowe 5 GB czeka na użytkowników w aplikacji Mój T‑Mobile już od czwartku 30 kwietnia. Przez cztery dni, do niedzieli 3 maja (do końca dnia), można zlecić aktywację tego pakietu, a następnie w ciągu 72 godzin klient otrzyma potwierdzenie przyznania darmowej paczki danych.Klienci ofert "Na kartę" oraz MIX mogą korzystać z dodatkowych gigabajtów przez tydzień, zaś abonenci - do momentu wystawienia kolejnej faktury.