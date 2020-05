Cyfrowa transformacja w UPC Polska. Platforma Anthos Google Cloud usprawni aplikacje dla klientów

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska przyśpiesza cyfrową transformację i wdraża opartą na chmurze platformę - Anthos Google Cloud.

• Efektywniejsze tworzenie i zarządzanie nowoczesnymi aplikacjami dla klientów

Wprowadzona w zeszłym roku przez Google hybrydowa platforma usług chmurowych Anthos to narzędzie, umożliwiające jednoczesne uruchamianie i rozwijanie aplikacji lokalnie - w centrum danych UPC - oraz bezpośrednio w chmurze, także w modelu multi-cloud. Dzięki zastosowaniu konteneryzacji, czyli topowego i niezwykle popularnego rozwiązania w branży IT, możliwe jest automatyczne zwiększanie wydajności aplikacji w okresie wzmożonego jej użycia. Nie wymaga to więc inwestowania w fizyczną architekturę stacjonarną, skracając czas i koszt wdrożenia aplikacji.- mówi Monika Nowak-Toporowicz VP, Chief Technology and Information Officer, UPC w Polsce i na Słowacji.Wdrożenie platformy Anthos, według firmy konsultingowej Forrester Research, pozwala firmom skrócić czas wprowadzania na rynek nowych rozwiązań czy aplikacji nawet trzynastokrotnie, dzięki większej wydajności pracy programistów i zespołów deweloperskich, zarządzania i modernizacji platformą. Poprawia także wydajność aplikacji, co przekłada się na poprawę obsługi i większą satysfakcję klientów. Platforma pozwala na przejście z modelu tradycyjnego zarządzania bazami danych i narzędziami programistycznymi w kierunku pełnego cloud computingu i multi-chmury. Dodatkowo zastosowanie tych narzędzi w biznesie zwiększa elastyczność firmy i umożliwia szybsze wprowadzanie produktów na rynek, jednocześnie maksymalizując wykorzystanie zasobów.- mówi Magdalena Dziewguć, dyrektor rozwoju biznesu Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej.Platforma Anthos Google Cloud dla UPC została wdrożona przez Accenture Polska, przy współpracy z Google Cloud. Pomimo utrudnionych warunków wywołanych przez pandemię COVID-19, projekt został zrealizowany w rekordowym czasie 6 tygodni.