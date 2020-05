Sieć T-Mobile: Technologia NB-IoT z zasięgiem ogólnopolskim

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile rozbudowuje swoje stacje bazowe o standard przesyłu danych Narrowband-IoT przeznaczony do budowy rozwiązań w oparciu o urządzenia Internetu Rzeczy.

• Zasięg sieci NB-IoT operatora objął już 94% obszaru Polski.

T-Mobile: Zasięg technoligii NB-IoT (stan na koniec kwietnia 2020)

W ostatnim tygodniu kwietnia liczba stacji bazowych T-Mobile działających zgodnie z technologią Narrowband sięgnęła 4300. Standard NB-IoT pozwala na energooszczędną transmisję danych - przy zdecydowanie niższych poziomach sygnału w porównaniu do wcześniej uruchomionych technologii 2G/3G/4G. Wpływa to m.in. na dłuższą żywotność baterii urządzeń, jak również możliwość korzystania z transmisji danych w miejscach, w których sygnał sieci jest słabszy, np. w piwnicach czy kondygnacjach podziemnych. Właśnie taka, wydajna energetycznie forma transmisji danych z dobrą penetracją sygnału stanowi ważny element budowania infrastruktury Internetu Rzeczy, wykorzystywanego m.in. w biznesie czy zarządzaniu miastami. Dotąd jednak podobne usługi świadczono jedynie lokalnie.Technologia NB-IoT jest w stanie obsługiwać wiele urządzeń jednocześnie, co sprawia, że można ją wykorzystać do wielu zastosowań. Została ona zoptymalizowana pod kątem zapewnienia dostępu do sieci bardzo dużej liczby terminali, nawet do kilkudziesięciu tysięcy sztuk w zasięgu jednej stacji bazowej. Ponadto NB-IoT obsługuje najnowsze zabezpieczenia, co dzięki fizycznej karcie SIM(w formie typowej plastikowej karty bądź też wlutowanego w urządzenie modułu elektronicznego) zapewnia uwierzytelnianie, ochronę sygnalizacji i szyfrowanie danych na najwyższym poziomie. Transmisja danych w sieci NB-IoT odbywa się z wykorzystaniem Prywatnego APN, dzięki czemu jest wydzielona z sieci Internet.