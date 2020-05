Cyfrowa prenumerata Gazety Wyborczej do rachunku Plusa. Pierwszy miesiąc za 0 zł

Łukasz Szewczyk

• Abonenci sieci Plus mogą zapłacić za prenumeratę cyfrową "Gazety Wyborczej" razem ze swoim rachunkiem za telefon

• W promocji pierwszy miesiąc za 0 zł

"Zapłać z Plus" za subskrypcję Wyborcza.pl

Dzięki nowej metodzie płatności na Wyborcza.pl od wtorku (5 maja 2020 roku) klienci Plus mogą dodać opłatę za subskrypcję Wyborcza.pl do swojego rachunku za telefon komórkowy. W tym celu wystarczy wskazać opcję "Zapłać z Plus" podczas zakładania konta bezpośrednio na stronie Wyborcza.pl/plus i przejść krótki proces weryfikacji.Ta forma płatności to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie wygodę oraz bezpieczeństwo. Dzięki usłudze "Zapłać z Plus" abonenci sieci będą mogli aktywować prenumeratę cyfrową "Gazety Wyborczej" bez przekazywania informacji o swojej karcie płatniczej czy kredytowej.Na początek współpracy Wyborcza.pl przygotowała promocję dla klientów Plus, dzięki której abonenci tej sieci otrzymają miesięczny dostęp do treści Wyborcza.pl w prezencie - będą mogli czytać setki artykułów przygotowanych przez zespół "Gazety Wyborczej", m.in. poświęconych bieżącym wydarzeniom w Polsce i na świecie.Z opcji "Zapłać z Plus" może skorzystać każdy klient posiadający numer w Plus na abonament. Płatności i rozwiązania techniczne są realizowane dzięki rozwiązaniu DV Pass, które zapewnia Digital Virgo. Warto pamiętać, że włączona blokada zakupów mobilnych uniemożliwia korzystanie z tego rozwiązania