Netflix w T-Mobile w prezencie na 6 miesięcy

Łukasz Szewczyk

• Netflix w prezencie na pół roku

• Oferta dla nowych i obecnych klientów T-Mobile Polska.

Od połowy 2019 roku operator udostępnia swoim klientom pakiety usług z dostępem do platformy Netflix. Dodatkowo od wtorku (5 maja 2020 roku) nowi i obecni użytkownicy T-Mobile w pakiecie z ofertą "M" otrzymają Netflixa na pół roku w prezencie.Z promocyjnej oferty mogą skorzystać zarówno nowi klienci, jak i ci, którzy przedłużają umowę lub dokupują kolejną kartę SIM. Przez 6 miesięcy każdy użytkownik będzie mógł oglądać treści Netflixa w planie podstawowym, czyli z dostępem na jeden ekran. Po tym okresie nastąpi automatyczne przedłużenie usługi. Z oferty można skorzystać, podpisując umowę na 24 miesiące.Ponadto klienci dokupujący kolejną kartę w abonamencie głosowym otrzymają na niej dodatkową zniżkę wynikająca z "Rabatów rodzinnych" - w zależności od umowy będzie to od 5 do 15 zł obniżki na każdej karcie. Oferta będzie dostępna zarówno w wersji SIMO, jak i z telefonem dostępnym w sklepie T-Mobile.