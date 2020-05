Cztery nowe kanały TV w ofercie Netii

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna oferta Netii wzbogaciła się o cztery nowe kanały

Od początku maja abonenci usługi telewizyjnej Netii zyskali dostęp do czterech nowości. Kanałdostępny jest na pozycji numer 43 i wchodzi w skład pakietu Wiedza i Odkrycia. Jest to kanał telewizyjny przeznaczony dla pasjonatów wodnego świata. Dzięki niemu widzowie odkrywają tętniące bogactwem podwodne życie, jego tajemnicze i niezbadane głębiny.Z kolei(pozycja numer 119) zasiliła pakiet Kino. Jest to kanał skierowany do kobiet kanał o tematyce filmowej. Na ramówkę stacji składają się głównie produkcje latynoamerykańskie i południowoeuropejskie.Wśród nowości znalazł się także kanał(pozycja numer 79), który wchodzi w skład pakietu Sport i Emocje. Jest to 24-godzinny kanał telewizyjny, oferujący transmisje na żywo z największych turniejów golfowych świata, popularne programy rozrywkowe oraz wszechstronne informacje na temat tej olimpijskiej dyscypliny sportu.Kibice zyskali dostęp do(pozycja numer 67). Kanał Dostępny jest w pakietach Sport i Emocje oraz Sport i Emocje Plus).