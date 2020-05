Plus uruchamia komercyjną sieć 5G. Na start w 7 polskich miastach (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Plus uruchamia pierwszą w Polsce sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD

• Na początek 100 nadajników będzie działać na obszarze 7 polskich miast

• Kto może korzystać z technologii 5G w Plusie?

Plus: 5G na start w 7 miastach

W poniedziałek (11 maja 2020 roku) Plus uruchomi pierwszą w Polsce sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. Sieć 100 nadajników będzie działać. Drugim etapem rozwoju 5G Plusa w Polsce będzie objęcie zasięgiem 5G całej Warszawy oraz okolicznych miejscowości, gdzie powstanie ponad. W ofercie dostępne są już smartfony i routery 5G obsługujące technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz, a kolejne sprzęty czołowych światowych producentów będą sukcesywnie wprowadzane do sprzedaży w maju i czerwcu. Sieć 2,6 GHz TDD- powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.5G w Plusie umożliwi m.in. nową jakość rozrywki w dowolnym miejscu i czasie w technologii mobilnej - np. oglądanie filmów w ultra wysokich rozdzielczościach, transmisje sportowe, wydarzeń i programów w wysokiej rozdzielczości (4K, a nawet 8K) czy też korzystanie z technologii cloud gaming, umożliwiającej użytkownikom dostęp do gier komputerowych bez pobierania ich na urządzenie. 5G w Plusie to również większe możliwości wykorzystania nowych technologii dla firm i gospodarki - internet rzeczy, inteligentne miasta, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i wiele innych.Plus jako pierwszy rozpoczął rozwój komercyjnej sieci 5G, wykorzystując częstotliwość 2,6 GHz, która pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy szybkością transferu danych (do 600 Mb/s bez agregacji) i zasięgiem (czyli szeroką dostępnością), zachowując oba parametry bardzo wysokiej jakości.W przyszłości wraz z rozwojem sieci 5G, obecne wykorzystanie pasma 2,6 GHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3,4-3,8 GHz i pozwoli zachować przewagę na kolejnych etapach budowy 5G związaną z możliwością agregacji (łączenia) pasm 5G.- dodaje Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.Sieć 5G w Plusie będzie rozwijana w przyszłości na wszelkich możliwych częstotliwościach przeznaczonych dla tej technologii.- powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.Uruchomienie w poniedziałek 100 stacji w 7 miastach w Polsce to początek 5G w Plusie (pierwszy etap 900 tys. osób w zasięgu). Równocześnie w ramach drugiej fazy wdrażania sieci 5G, rozpoczęły się prace związane z instalacją ponad 600 dodatkowych stacji zlokalizowanych w Warszawie i okolicznych miejscowościach (ponad 2 mln osób). Dzięki temu sieć najnowszej generacji obejmie swoim zasięgiem ponad 3 miliony mieszkańców 7 miast i aglomeracji warszawskiej. Do końca roku powstanie duża część z zaplanowanych dodatkowych 600 stacji dla Warszawy i aglomeracji, a całość powinna zostać zakończona w pierwszych miesiącach przyszłego roku.Od 11 maja 2020 roku wraz z wdrożeniem komercyjnej sieci 5G w Plusie, będą mogli z niej korzystać wszyscy klienci ofert abonamentowych sieci Plus i Cyfrowego Polsatu mieszkający w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu, którzy znajdują się w zasięgu 100 stacji 5G i posiadają sprzęt obsługujący technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz.Oferta taryf 5G zostanie przedstawiona w najbliższym czasie. W pierwszych miesiącach transmisja danych w 5G będzie dostępna dla klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu promocyjnie w ramach pakietów internetowych w aktualnie dostępnych abonamentach.