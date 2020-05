Ponad 30 odkodowanych kanałów TV w Netii

Łukasz Szewczyk

• Netia odkodowała kilkadziesiąt kanałów telewizyjnych

• Już 250 tys. użytkowników telewizji w Netii

Netia, która świętuje właśnie przekroczenie liczby 250 tys. świadczonych usług telewizyjnych (wzrost liczby usług TV o 15 proc. w ciągu roku), regularnie organizuje tzw. okna otwarte dla swoich abonentów. W dobie pandemii nowego koronawirusa i akcji #zostańwdomu, operator bardzo zintensyfikował te akcje, aby umilić klientom czas, spędzany w domach.W tym tygodniu Netia podtrzymała ten zwyczaj i odkodowała aż 34 kanały TV z bardzo zróżnicowanej tematyce, które będą, bez dodatkowych opłat, dostępne aż do 16 czerwca 2020 roku.Pełna lista kanałów, które klienci Netii mogą oglądać bez dodatkowych opłat: Extreme Sports HD, AMC, CBS Reality, Sundance TV, Epic Drama HD, AXN HD, AXN White, AXN Black, AXN Spin HD, SCI FI, 13Ulica HD, Comedy Central HD, Polsat Comedy Central Extra, Paramount Channel, Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons HD, MTV Polska HD, National Geographic HD, FOX HD, Da Vinci, History 2, Lifetime, Disney Channel, Disney Junior, BBC Brit, BBC Earth, BBC First, Cbeebies, BBC Lifestyle, Water Planet, Novela TV, Golf Channel Polska oraz Polsat NewsNetia zastrzega, że liczba kanałów udostępnionych w okresie trwania promocji może ulec zmianie. Dodatkowo do końca maja w oknie otwartym jest Canal+ Dokument.