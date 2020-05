Kompaktowy Galaxy A41 debiutuje w Polsce. Jaka cena?

Łukasz Szewczyk

• Galaxy A41 z 6,1 calowym wyrazistym wyświetlaczem wkracza do Polski

• Urządzenie wyposażono w baterię 3500 mAh wspierającą szybkie ładowanie 15W

Galaxy A41 / Fot. Samsung

Specyfikacja:

Galaxy A41 to nowy przedstawiciel rodziny Galaxy A. Charakteryzuje go kompaktowy design oraz 6,1 - calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-U. Dzięki wydajnej baterii o pojemności 3500 mAh, z opcją szybkiego ładowania 15 W, które skraca czas podłączenia do ładowarki, użytkownicy mogą korzystać z urządzenia przez cały dzień.Galaxy A41 to również uniwersalny zestaw fotograficzny w zasięgu ręki. Z tyłu telefonu znajdują się trzy kamery z głównym aparatem 48 MP, aparatem Makro 5 MP oraz aparatem ultraszerokokątnym 8 MP. W przedniej części telefonu umieszczono aparat 25 MP z funkcją Live Focus, który pozwala na wykonanie wyróżniającego się selfie i na prowadzenie wysokiej jakości rozmów wideo. Galaxy A41 wyposażony został w optymalizator scenerii. System rozpoznaje i optymalizuje 20 popularnych fotograficznych tematów dzięki analizie scen dokonywanej przez AI.Galaxy A41 to telefon dual SIM. Wyposażony został trzy sloty, obsługuje jednocześnie dwie karty SIM i jedną kartę pamięci. O bezpieczeństwo danych użytkownika pomaga zadbać czytnik linii papilarnych usytuowany w ekranie.Galaxy A41 jest dostępny w 3 wersjach kolorystycznych: Prism Crush Black, Prism Crush White i Prism Crush Blue.Wyświetlacz: 6,1″ SUPER AMOLED FHDWymiary (mm) / (g): 149,9 × 69,8 × 7,9/ 152Procesor: MediaTek Helio P65Aparat- Przód: 25 MP (f/2.2)- Tył" 48+8+5 MP (f/2.0)Pamięć RAM + ROM (GB)" 4+64Bateria (mAh): 3500 mAh (15 W)Telefon na polskim rynku dostępny będzie od maja 2020 roku. W przedsprzedaży urządzenie jest dostępne w cenie 1299 zł.