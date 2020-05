Play: Wzrost do 12,6 mln aktywnych klientów, 47 tys. abonentów usługi TV

Łukasz Szewczyk

• Komórkowa sieć Play pierwszy kwartał 2020 roku kończy liczbą 12,6 mln aktywnych klientów

• Już 47 tys, abonentów korzysta w telewizyjnej usługi Play Now TV Box

Play ogłosił wyniki za pierwszy kwartał 2020 roku. Na koniec marca 200 roku operator raportuje 15,2 mln klientów, w tym 12,6 mln aktywnych klientów (wzrost odpowiednio o 1,1% i 1% r/r), w tym 132 tysiące kart SIM M2M. Udział klientów kontraktowych na poziomie 65,6%. Średnie ARPU wzrosło do 33,8 zł (+4,7% r/r), natomiast ARPU kontraktowe wzrosło do 39,2 zł (+3,7%). Już 47 tys. abonentów korzysta usługi PLAY NOW TV BOX w ciągu jednego roku od uruchomienia.Na koniec marca 2020 r. działało 7 965 stacji bazowych (+14% r/r), zasięg 4G LTE osiągnął 98,8% populacji; 40% stacji bazowych zostało zaktualizowanych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 51% populacji. Trwa rozbudowa światłowodowej sieci dosyłowej, w pierwszym kwartale 2020 r. podłączono 88 nowych stacji bazowych.Przychody wyniosły 1 744 mln zł (+3,5% r/r), na co wpływ miał wzrost przychodów z usług (+7,8% r/r), częściowo zniwelowany niższą sprzedażą towarów (-9,6% r/r) w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID‑19; Skorygowana EBITDA wyniosła 607 mln zł (+5,3% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę marży na usługach;Zysk netto spadł do 208 mln zł (-2,8% r/r), przy wzroście EBITDA skompensowanym przez wyższe: amortyzację, koszty finansowe netto (głównie wpływ różnic kursowych) oraz podatek dochodowy; Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 156 mln zł (-34,2% r/r), głównie z powodu braku przesunięcia płatności z IV kw. 2019 r.;- komentuje Jean Marc Harion, Prezes P4.