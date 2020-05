T-Mobile poprawia wyniki. Wzrost do ponad 10,9 mln klientów w pierwszym kwartale

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile w pierwszym kwartale 2020 roku notuje wzrost bazy klientów do 10,982 mln klientów

• Przychody wzrosły do 1,522 mld zł

W pierwszym kwartale 2020 r. T-Mobile Polska odnotowało poprawę kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych. Poprawa ta jest efektem konsekwentnej realizacji strategii biznesowej spółki, która z początkiem kwartału skupiona była na przejściu od działań optymalizacyjnych i wypracowania oferty konwergentnej do działań nastawionych na zwiększanie siły rynkowej. Pod koniec marca operator obsługiwał 10,982 mln klientów, w tym o 232 tysięcy klientów kontraktowych więcej w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Jednocześnie churn w segmencie kontraktowym utrzymywał się na rekordowo niskim poziomie 0,7%. Operator konsekwentnie notuje wzrost przychodów z usług mobilnych, o niemal 7% w porównaniu z poprzednim rokiem, a także wzrosty w obszarze przychodów z usług biznesowych.- powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska.W omawianym kwartale T-Mobile Polska wypracował wzrost zarówno w obszarze przychodów całkowitych, które wyniosły 1,557 mld zł rosnąc o 4,1% w stosunku do roku ubiegłego, jak w kwestii zysku EBITDA AL, wynoszącego 414 mln zł, czyli o 4% więcej (r/r).W pierwszym kwartale 2020 r. T-Mobile odnotował wzrost w segmencie B2B. W najmniejszym i średnim sektorze biznesowym operator powiększył bazę klientów, a także zanotował wzrost popularności planów MagentaBIZNES zaspokajających pełne spektrum potrzeb firm. Na koniec kwartału z tych ofert korzystało 60% klientów VSE i SOHO. Jednocześnie T-Mobile we współpracy ze swoją spółką zależną T-Systems udało się poprawić strumień przychodów pochodzących z wyższych segmentów, zarówno w obszarze podstawowych produktów telekomunikacyjnych, jak i usług ICT, takich jak chmura, centrum danych i sieci, bezpieczeństwo lub digitalizacja miejsca pracy.Operator poczynił również znaczne postępy w rozwoju oferty centrum danych. Do końca marca projekt Data Center Szlachecka uzyskał certyfikat ANSI / TIA-942-B: 2017 Rated-3, co oznacza, że wszystkie elementy obiektu będą w pełni redundantne i będzie on w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Obecnie trwa proces wyboru generalnego wykonawcy robót budowlanych. Równolegle finalizowane były prace nad wdrożeniem technologii Data Center Networking, a także drożeniem ofert chmury hybrydowej i prywatnej, które wprowadzone zostały na rynek pod koniec kwietnia.Obecnie klienci T-Mobile mogą korzystać z 11 550 stacji bazowych w Polsce, z których już ponad 9330 oferuje agregację od 2 do 4 pasm częstotliwości - tylko w tym roku w ten sposób została zwiększona pojemność blisko 2500 stacji. Ważnym elementem projektów realizowanych od ubiegłego roku było przygotowanie sieci do obsługi technologii 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2100 MHz, które już teraz są w posiadaniu T-Mobile. Już w lutym T-Mobile dysponował 800 takimi stacjami, a w maju ta liczba wzrosła do 1460. Zgodnie z przyjętym projektem T-Mobile planuje przygotować do końca pierwszego półrocza 2020 roku 1600 stacji obsługujących sieć 5G na posiadanych częstotliwościach.W drugim kwartale roku nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne. W przeciągu zaledwie kilku dni średnie dzienne zapotrzebowanie na usługi głosowe wzrosło o ponad 40% a na usługi mobilnego dostępu do Internetu o 20-25%. W kwietniu i maju zapotrzebowanie na usługi utrzymywało się na podobnych poziomach. Sieć T-Mobile była dobrze przygotowana na ten nagły wzrost dzięki konsekwentnym inwestycjom w rozbudowę i modernizację sieci. Świadczy o tym zarówno zdobyty po raz piąty z rzędu certyfikat Best in Test dla najlepszej sieci mobilnej przyznawany przez nienależną firmę badawczą, ale także wyniki speedtestów wykonywanych przez klientów operatorów.