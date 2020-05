Duży wzrost Plusa. Już ponad 12,27 mln aktywnych użytkowników

Łukasz Szewczyk

• Komórkowa sieć na koniec pierwszego kwartału 2020 roku posiadała ponad 12,27 mln aktywnych kart SIM - wynika z danych finansowych Grupy Cyfrowy Polsat.

• Wzrost o prawie 0,5 mln użytkowników

Na koniec marca 2020 roku Polkomtel, operator komórkowej sieci Plus obsługiwałusług telekomunikacyjnych, co oznacza wzrost o 515 tys. rok do roku.Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku(wzrost o 570 tys. rok do roku). Jednocześnie, komórkowa sieć Plus posiada łącznie 8,016 mln aktywnych użytkowników usług telefonii komórkowej w systemie abonamentowym (wzrost 564 tys. rok do roku) oraz 2,393 mln aktywnych usług telefonii komórkowej w systemie pre-paid (wzrost 6 tys rok do roku)Z kolei(spadek o55 tys. rok do roku). Operator obsługuje 1,788 mln aktywnych usług internetowych w systemie abonamentowym (spadek o 13 tys. rok do roku) oraz 76 tys. aktywnych usług telefonii komórkowej w systemie pre-paid (spadek o 42 tys.)