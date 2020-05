Roaming w UE bez dopłat dla klientów T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile likwiduje Dodatkowe Opłaty Wyrównawcze za usługi w roamingu

Od 20 maja 2020 roku T-Mobile likwiduje Dodatkowe Opłaty Wyrównawcze za usługi telekomunikacyjne, w tym transmisję danych, w Strefie Roamingowej 1A na terenie Unii Europejskiej oraz krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tym samym klienci T-Mobile będą mogli, w podanej strefie, korzystać z usług operatora zgodnie z zasadą Roam Like at Home.Strefa Roamingowa 1A obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Polityka Uczciwego Korzystania z roamingu w Strefie Roamingowej 1A zostaje utrzymana. Podstawowym jej celem jest zapobieganie niestandardowemu lub niewłaściwemu używaniu usług w roamingu, np. stałemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych poza granicami kraju lub zorganizowanemu eksportowi kart SIM.Zgodnie z wprowadzoną 15 czerwca 2017 r. zasadą "Roam Like At Home" wszyscy klienci T-Mobile, Heyah oraz tuBiedronka mają możliwość skorzystania z oferty roamingowej pozwalającej na wykorzystanie krajowych pakietów usług w Strefie Roamingowej 1A.Użytkownicy nielimitowanych pakietów rozmów, SMS-ów i MMS-ów mogą z nich korzystać również w roamingu w UE, a w przypadku pakietów danych działa zasada, zgodnie z którą im wyższy jest abonament czy opłata za pakiet danych, tym większy jest limit internetu mobilnego, z którego można skorzystać w roamingu bez dopłaty.