Co musisz wiedzieć przed wdrożeniem ERP do swojej firmy?

Mindbox

Aby firma mogła odnieść sukces w konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym, musi inwestować w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jednym z nich jest system ERP. Jest to kompleksowe rozwiązanie informatyczne służące do sprawnego zarządzania wszystkimi zasobami należącymi do firmy. Co trzeba koniecznie wiedzieć przed wdrożeniem ERP do swojej firmy? Szereg przydatnych informacji prezentujemy w poniższym artykule.

ERP, czyli kompleksowe oprogramowanie służące do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

Jakie korzyści przynosi firmie inwestycja w system ERP?

poprawa poziomu obsługi klienta,



zmniejszenie kosztów,



usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami,



wzrost efektywności i wydajności pracowników,



poprawa jakości oferowanych produktów i usług,



mniejsze ryzyko występowania konfliktów i sytuacji kryzysowych,



mniejsze problemy z zarządzaniem zasobami ludzkimi,



optymalizacja procesów produkcyjnych,



zmniejszenie biurokracji.



Jak przygotować się do wyboru systemu ERP?

Najpopularniejsze systemy ERP w Polsce

ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest kompleksowym, wyspecjalizowanym oprogramowaniem służącym do zarządzania zasobami posiadanymi przez przedsiębiorstwo. Pomaga we właściwym zorganizowaniu pracy w poszczególnych działach, np. marketingu, zaopatrzeniu, logistyce, księgowości lub finansach.Najważniejszą cechą charakterystyczną systemu ERP jest praca na jednej bazie danych. Wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa, bez względu na to, w jakim dziale pracują, mają dostęp do wszystkich informacji wprowadzanych do systemu przez swoich kolegów. Dzięki temu obieg informacji i komunikacja w przedsiębiorstwie jest na właściwym poziomie, a dodatkowo można szybko podejmować działania interwencyjne, gdy dojdzie do wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.Nowoczesne systemy ERP cechują się także tym, iż są wyposażone w wygodny i intuicyjny interfejs. Nawet laicy nie mają trudności z opanowaniem wszystkich dostępnych funkcjonalności. Implementacja ERP w przedsiębiorstwie sprawia, że dochodzi do zmniejszenia kosztów operacyjnych, poprawy wydajności działania wszystkich działów, ograniczenia zjawiska biurokracji i poprawy komunikacji. Przedsiębiorstwo jest także w stanie znacznie efektywniej modyfikować swoją politykę w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania rynkowe.Implementacja systemu ERP w przedsiębiorstwie oznacza dla niego szereg korzyści. Są one następujące:Warto wskazać, że system ERP może przyczynić się do poprawy funkcjonowania wszystkich działów w firmie. Wszystkie procesy, które zachodzą w firmie, dzięki odpowiedniemu systemowi ERP, mogą zachodzić sprawniej, co w konsekwencji przekłada się na poziom osiąganych zysków.Obecnie firm oferujących implementację systemu ERP jest na rynku bardzo wiele. Z tego względu każdy przedsiębiorca rozważający inwestycję w tę technologię powinien przed podjęciem ostatecznej decyzji dokładnie przeanalizować poszczególne oferty.Przede wszystkim, należy w pierwszej kolejności przeanalizować aktualną sytuację firmy. Chodzi tutaj o to, które działy funkcjonują najmniej efektywnie, gdzie szwankuje komunikacja i najczęściej występują sytuacje kryzysowe. Dzięki tym informacjom będziemy wiedzieć, w których konkretnie obszarach firmy wdrożenie ERP jest najbardziej konieczne. Analiza przedwdrożeniowa sprawi, że implementacja systemu przyniesie wymierne korzyści w bardzo krótkim czasie. Firma odpowiadająca za wdrożenie technologii powinna także przeprowadzić kompleksowe szkolenia dla pracowników. Jest to szczególnie istotne, ponieważ tylko wtedy będziemy mieć pewność, że oprogramowanie będzie eksploatowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i przyniesie spodziewane rezultaty.Jakie są najpopularniejsze ERP w Polsce? Interesujące dane na ten temat opublikowano w zestawieniu "Top 10 ERP Software Vendors, Market Size and Market Forecast 2019-2024". Czytamy tam, że polski rynek korzysta zarówno z rozwiązań globalnych, ale obfituje także w dedykowane rozwiązania, które w największym stopniu są dostosowane do specyfiki naszego rynku.W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych dostawców systemów ERP znalazły się firmy takie jak Oracle, SAP, Infor, Epicor, Microsoft, Fiserv, FIS Global czy Intuit. Każda z tych firm oferuje oprogramowanie dostosowane do potrzeb nieco innych grup klientów, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie konkretnego systemu warto przeprowadzić dokładną analizę poszczególnych ofert.