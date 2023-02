Czy można kupić OC na raty?

Materiał partnera

Coraz częściej zapłata całej składki OC jest dla kierowców dużym wyzwaniem finansowym. Zwłaszcza dla tych młodych i niedoświadczonych, którzy są w grupie wyższego ryzyka. Na szczęście towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają rozłożenia płatności na raty? Na ile rat można podzielić obowiązkowe ubezpieczenie samochodu? Podpowiadamy!

OC na raty - czy jest to możliwe?

OC na raty - czy zapłacisz więcej?

Kiedy warto kupić OC na raty?

Płatność ratalna za OC to często jedyne wyjście przy wysokiej składce OC. Z tego rozwiązania korzystają nie tylko młodzi kierowcy. Na OC na raty decydują się również właściciele pojazdów, którzy na koncie mają wiele szkód. Firmy ubezpieczeniowe w takich sytuacjach pomagają swoim Klientom i zgadzają się na rozłożenie kosztów polisy na dogodne raty. W praktyce wygląda to w ten sposób, że właściciel samochodu nie musi od razu płacić pełnej kwoty za polisę. Jej koszt podzielony jest na kilka transz.To jaka jest minimalna oraz maksymalna liczba rat zależy od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej zapłacić za polisę OC można w dwóch, czterech lub sześciu ratach.Jeśli w trakcie spłacania polisy OC, sytuacja materialna właściciela pojazdu ulega znacznej poprawie, to może on zmniejszyć liczbę rat lub opłacić jednorazowo pozostałą kwotę. W takim przypadku najlepiej skontaktować się z wybranym towarzystwem, z którym zawierałeś umowę.Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, możesz rozważyć zakup ubezpieczenia na raty. Ta dogodność umożliwia łatwiejsze opłacanie składki, a nawet pozwala wybrać szerszy zakres ubezpieczenia komunikacyjnego.Powinieneś jednak pamiętać, że kupno polisy OC samochodu na raty może nie być najtańszą opcją. Trzeba mieć świadomość, że im więcej rat, tym więcej finalnie będziesz musiał zapłacić. Niektóre polisy z systemem ratalnym są droższe o nawet 20%.Wszystkie informacje dotyczące płatności ratalnej są podawane w momencie zakupu ubezpieczenia OC.Zakup polisy na raty ma swoje zalety. Wielu kierowców zastanawia się, kiedy szczególnie opłaca się rozłożyć płatność na raty? Pierwszą sytuacją jest planowana sprzedaż samochodu w najbliższych miesiącach.Tak samo dzieje się w przypadku złomowania samochodu. Firma ubezpieczeniowa nie zażąda zapłaty kolejnej raty OC, jeżeli pojazd uległ zezłomowaniu. Wystarczy przestawić jej potwierdzenia złomowania pojazdu i dokument potwierdzający wyrejestrowanie samochodu w Wydziale Komunikacji.Ponadto, dzieląc produkty na raty, można dokupić także AC lub Smart Casco (znane jako Mini Casco). Właściciel samochodu oraz jego pojazd otrzyma lepszą ochronę, a domowy budżet w mniejszym stopniu odczuje zakup polisy.W najbliższym czasie musisz kupić polisę OC? Chcesz nabyć ją w dogodnych ratach? Już dziś sprawdź ofertę LINK4! Polisę możesz wykupić za pośrednictwem strony internetowej www.link4.pl . Tam znajduje się kalkulator, dzięki któremu obliczysz wysokość składki. Ofertę poznasz również w bezpośredniej rozmowie telefonicznej z konsultantem pod numerem 22 444 44 44. Jeżeli preferujesz kontakt bezpośredni, spotkaj się z agentem współpracującym z LINK4.Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl Materiał powstał przy współpracy z LINK4.