Najtrwalsze wody toaletowe męskie - ranking 2023

Każdy mężczyzna chce pachnieć jak najlepiej. I trudno się dziwić - odpowiednio dobrany zapach może zrobić wrażenie na otoczeniu, a także dodać pewności siebie. Warto jednak zatroszczyć się o to, aby dopasować aromat do pory roku oraz okazji. Poznaj nasz ranking wód perfumowanych męskich i wybierz produkt, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

Jak dzielimy perfumy?

Popularne kategorie męskich zapachów

Jak używać perfum?

Najpiękniejsze wody toaletowe dla mężczyzn

To, co zazwyczaj potocznie nazywamy "perfumami" to tak naprawdę 6 różnych produktów różniących się od siebie między innymi stężeniem procentowym olejków zapachowych w alkoholu w swoim składzie. Im wyższe jest to stężenie, tym zapach jest trwalszy i intensywniejszy, a jego projekcja większa. Wyróżniamy:- dość rzadko używana i najczęściej mająca postać tzw. mgiełki zapachowej. Stężenie olejków zapachowych wynosi w niej od 1 do 3%;- o zawartości 3-5% delikatnych olejków zapachowych. Często spotykana w drogeriach, ale stosunkowo mało trwała. Ma właściwości odświeżające i pobudzające;- ze względu na korzystny stosunek jakości do ceny jest ich najwięcej na rynku. Mają stężenie olejków zapachowych na poziomie od 5 do 15%, dlatego nie są uznawane za długo utrzymujące się na skórze, choć oczywiście zdarzają się też wody toaletowe męskie o trwałym zapachu;- zawartość olejków zapachowych wynosi w niej od 10% do 15%. Jest nieco tańsza niż czyste męskie perfumy i wyczuwalna przez ok. 8-10 godzin;- znajduje się nich od 15 do nawet 43% olejków zapachowych w alkoholu, dzięki czemu posiadają one bardzo silny zapach utrzymujący się nawet przez kilkanaście godzin;- bez wątpienia najbardziej intensywne, ale również najdroższe ze wszystkich pachnideł. Stężenie substancji zapachowych wynosi w nich od 44 do nawet 60%.Obecnie produkty dla mężczyzn, w tym zapachy dla młodego mężczyzny, tworzone są z bardzo wielu unikalnych składników, dzięki czemu każdy ma szansę znaleźć te najlepiej podkreślające charakter, a także dostosowane do pory roku czy konkretnej okazji. Z reguły pachnidła te są mniej słodkie, a bardziej intensywne od aromatów przeznaczonych dla kobiet. Wyróżniamy przede wszystkim:Ich nazwa pochodzi od francuskiego słowa fougere oznaczającego paproć. Zawierają one wiele wyrazistych nut zapachowych, takich jak słodka lawenda, wilgotny mech dębowy czy kumaryna otrzymywana z bobu tonka, o woni świeżo skoszonej trawy. Charakterystyczne są również akordy ziół, przypraw i drewna. Za jedną z najładniejszych wód toaletowych tego typu uchodzi Dior Sauvage , którą kupisz szybko i wygodnie w drogerii internetowej Makeup.pl.Grupa ta obejmuje wiele unikalnych mieszanek aromatów mchu dębowego, żywicy, szałwii, paczuli i bergamotki, a niekiedy także tytoniu. To odpowiednie zapachy dla młodego mężczyzny, które powinny przypaść do gustu również starszym.Dość nieoczywiste, za to lubiane przez sporą grupę użytkowników. Są zazwyczaj słodkie i pełne różnorodnych mieszanek opartych na soczystych owocach, na przykład wiśni, truskawce czy brzoskwini, dopełnione przez pikantne akordy korzennych przypraw i wanilii, a czasem i kwiaty. Są lekkie i energetyczne, dlatego świetnie sprawdzają się wiosną oraz latem.Swoistą podgrupę zapachów owocowych stanowią aromaty cytrusowe, będące mieszankami różnych świeżych nut, z bergamotką, limonką, maliną i pomarańczą na czele.Zdaniem wielu użytkowników to najtrwalsze perfumy męskie 2023. Tworzą je wyczuwalna woń ciętego drewna i żywicy, a także olejki z cedru i drzewa sandałowego, wzbogacone o piżmo, wetywerię i mech dębowy. Dobrze komponują się one ze skórą oraz pobudzającymi, świeżymi nutami grejpfruta, mandarynki czy jaśminu. Ze względu na swoją intensywność są one odpowiednie na chłodne, jesienne dni.Składają się one z ciepłych nut zapachowych takich jak piżmo, bursztyn czy drzewo sandałowe. Są stworzone na specjalne okazje, takie jak spotkanie towarzyskie czy randka.Wyjątkowo delikatne, orzeźwiające, idealne na ciepłe pory roku męskie perfumy, zawierające nuty soli morskiej, ozonu, lotosu i lilii wodnej.Dosyć ciężkie i niezbyt popularne pachnidła, którym aldehydy (składniki chemiczne i produkty utleniania alkoholi) nadają ostre, szorstkie wykończenie. Nie są to oczywiste zapachy dla młodego mężczyzny, ale za to bardzo eleganckie i stosowne na specjalne okazje.● Perfumami najlepiej jest spryskać miejsca najbardziej ukrwione, gdzie skóra jest najcieńsza, czyli kark, nadgarstki i szyję. Dzięki ciągłemu podgrzewaniu przez nasze ciało, będą one cały czas emitowały zapach, a tym samym ich działanie wydłuży się.● Pryskanie ubrań również nie jest złym pomysłem, ponieważ dzięki temu aromat utrzymuje się dłużej, jednak jego projekcja jest mniej efektywna.● Nie bez znaczenia jest także ilość psiknięć. Prawdopodobnie wszyscy spotkaliśmy kiedyś osobę, która przesadnie użyła perfum i niestety efekt był odwrotny od zamierzonego - zapach zamiast przyciągać odpychał. Wydaje się, że 3-4 psiknięcia w wybrane miejsca w zupełności wystarczą.● Sposób przechowywania perfum jest bardzo ważny. Wiele osób ustawia je w miejscach podatnych na zmiany temperatury, takie jak łazienka czy parapet. Tymczasem wahania temperatury i zbyt duża ekspozycja słońca mogą sprawić, że nawet wody toaletowe męskie o trwałym zapachu stracą swoje właściwości, czego należy się wystrzegać;● Warto pamiętać o tym, aby nie rozcierać na sobie świeżo nałożonych perfum. Choć wydaje się, że dzięki temu prostemu trikowi zapach jest intensywniejszy, to takie działanie wpływa na strukturę perfum i ich właściwości oraz niestety daje efekt odwrotny od zamierzonego.To idealny zapach dla młodego mężczyzny - aktywnego i lubiącego wyzwania. Jest odważny, energetyzujący i świeży, dzięki czemu doda Ci animuszu w każdej sytuacji. Składniki dobrane z najwyższą starannością, na czele z soczystą czerwoną mandarynką, wyrazistym czarnym pieprzem, balsamiczną ambrą i słodką wanilią, tworzą uniwersalną kompozycję, która spełni wszelkie oczekiwania i stanie się Twoim nieodłącznym towarzyszem na każdy dzień.Tę hipnotyzującą mieszankę otwierają pikantne przyprawy, subtelnie zmieszane z akordem drzewnym oraz owocami cytrusowymi. Po chwili do głosu dochodzą kwiaty drzewa oliwnego oraz korzenny anyż, które podkreślą Twój silny, nieustępliwy charakter. Na koniec poczujesz woń garbowanej skóry oraz drzewa gwajakowego, która uniesie się w powietrzu i otuli Cię purpurowym płaszczem elegancji i dobrego stylu. Z takim wsparciem musisz odnieść sukces!Wśród najtrwalszych perfum męskich 2023 ten zapach nie ma sobie równych. Zniewalający cytrusowo-owocowy podmuch idealnie dopasuje się do Twojego ciała i sprawi, że nie pozostaniesz niezauważony. Jego początek upływa pod znakiem owocowego koktajlu z bergamotki, cytryny i mandarynki, stopniowo przechodzącego w kaskadę różnorodnych przypraw. Aromat wieńczy natomiast aksamitne trio: balsamiczny cedr, piżmo oraz pyszna czekolada.