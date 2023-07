Kredyt gotówkowy - kto może go dostać i jak ubiegać się o zobowiązanie?

Materiał reklamowy

Konieczność szybkiego opłacenia nieoczekiwanych wydatków, spełnianie marzeń wymagające nakładów finansowych albo remont, który okazał się bardziej kosztowny, niż zakładano? W takich sytuacjach wiele osób rozważa zaciągnięcie kredytu gotówkowego, czyli jednego z najpopularniejszych produktów bankowych. Kto może wnioskować o zobowiązanie i jak wygląda ten proces?

Kredyt gotówkowy - kiedy zdecydować się na dodatkowe finansowanie od banku?

redyt gotówkowy - podstawy funkcjonowania i regulacje prawne

Kwestie, na które warto zwrócić uwagę przed wyborem kredytu

Jak ubiegać się o kredyt i na co uwagę zwracają banki?

Zewnętrzne źródło finansowania w postaci kredytu gotówkowego to obecnie bardzo popularna forma pozyskiwania środków w różnych sytuacjach. Dlaczego ten typ zobowiązania jest popularny? Przyczynia się do tego uproszczony i stosunkowo szybki proces ubiegania się o kredyt.Kolejną kwestią jest dowolność celu, na jaki klient banku przeznaczy środki. Bez znaczenia czy jest to zakup samochodu, sprzętu AGD, wakacyjnej wycieczki czy też nowych mebli. Ponadto kredytobiorca nie ma obowiązku informowania banku o tym, jak spożytkował pozyskane pieniądze. To zobowiązanie konsumenckie nie może być jednak przeznaczone na kwestie związane z działalnością gospodarczą.Decyzja o kredycie gotówkowym może być motywowana różnymi kwestiami. Powinny być one istotne i uzasadnione. Nie warto zaciągać pożyczek w sytuacjach, gdy dodatkowe finansowanie wcale nie jest konieczne, np. gdy zakup danego towaru może być zrealizowany w przyszłości.Osoba wnioskująca powinna mieć na uwadze to, że każdy kredyt (nawet pożyczki na stosunkowo niewielkie kwoty) jest dla niego poważnym zobowiązaniem, które musi spłacić w terminie wraz z odsetkami.Przed podjęciem decyzji o jego zaciągnięciu warto samodzielnie rozplanować swój budżet, a przy tym oszacować, czy spłata rat przez cały okres kredytowania nie przełoży się na problemy z innymi zobowiązaniami albo z pokrywaniem kosztów życia.Kredyt gotówkowy zalicza się do zobowiązań konsumenckich, które są regulowane przez polskie prawo. Przepisy określają m.in. maksymalną kwotę kredytu. Obecnie jest to 255 550 zł. Według definicji kredyt jest rodzajem umowy podpisywanej pomiędzy wierzycielem (bankiem) a kredytobiorcą (klientem).Na jej podstawie bank udostępnia kredytobiorcy konkretną kwotę, a w zamian za to klient zobowiązuje się do jej zwrotu wraz z wszelkimi kosztami, w tym naliczonymi na podstawie oprocentowania odsetkami. Zwrot środków ma miejsce w terminie określonym w umowie.Po podjęciu decyzji o zaciągnięciu kredytu konsument przechodzi do procesu poszukiwania najlepszej oferty. Powinna ona być korzystna zarówno pod względem finansowym (koszty kredytu), jak i biorąc pod uwagę warunki spłaty (np. postępowanie w przypadku wcześniejszego wywiązania się z całości zobowiązania).O pomoc w doborze oferty można zwrócić się np. do przedstawiciela banku. Wcześniej warto również skorzystać z bezpłatnych narzędzi dostępnych online, w tym porównywarek i rankingów kredytów gotówkowych.Przykładem jest ranking sporządzony przez portal Bankier.pl. Można znaleźć go pod adresem www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe . Ranking przedstawia zestawienie ofert różnych banków oraz przewidywane warunki poszczególnych z nich. Twórcy rankingu wzięli pod uwagę:- wskaźnik całkowitego kosztu kredytu wyrażany w skali roku jako wartość procentowa. Do kosztów zobowiązania zalicza się: odsetki, prowizje, ubezpieczenie (jeśli zostało uwzględnione w umowie) oraz wszelkie inne opłaty, np. opłatę przygotowawczą;- wartość procentowa, na podstawie której bank nalicza dłużnikowi odsetki. Składa się ze stawki referencyjnej oraz marży banku i może być stałe lub zmienne. Między innymi od niego zależy wysokość comiesięcznych rat, a więc również całkowity koszt kredytu;- najwyższa kwota, jaką bank może zaproponować konkretnemu klientowi w ramach zobowiązania. Jej wysokość jest zależna przede wszystkim od zdolności kredytowej danej osoby, a także polityki banku oraz wcześniej wspomnianych restrykcji prawnych.- przedział czasowy, który przysługuje kredytobiorcy do spłaty całości zobowiązania wraz z wszystkimi kosztami. Określa się go w umowie kredytowej. Wybór dłuższego okresu kredytowania wiąże się ze spłatą niższych rat, jednak skutkuje wyższym całkowitym kosztem zobowiązania.- jednorazowa opłata, którą bank pobiera od klienta w zamian za usługę udzielenia kredytu.- całkowita suma, jaką klient jest zobowiązany oddać bankowi, a więc kwotę kredytu oraz wszystkich kosztów. Jest to wartość szacunkowa. Szczegółowe warunki kredytu są kwestią indywidualną, którą najczęściej ustala się podczas rozmowy z przedstawicielem banku (lub po wypełnieniu odpowiedniego formularza w przypadku pożyczek udzielanych online).- kwota, jaką klient banku będzie musiał przelewać co miesiąc na konto instytucji przez cały okres kredytowania.Klient, który wybrał już konkretną ofertę i chce ubiegać się o kredyt, ma za zadanie wypełnić odpowiedni wniosek, a następnie skompletować niezbędne dokumenty i dostarczyć je do banku. Poszczególne instytucje mogą wymagać m.in. wyciągu z konta oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i generowanych (stałych) zarobkach.Po zatwierdzeniu wniosku bank ocenia zdolność kredytową klienta i na jej podstawie wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie zobowiązania. Znaczenie może mieć wówczas taka kwestia jak źródło dochodów.Przykładowo w oczach banków lepiej wypadają osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, niż potencjalni kredytobiorcy wykonujący swoje obowiązki zawodowe na podstawie umów cywilnoprawnych.Niebagatelne znaczenie ma także historia kredytowa danej osoby. Banki mają do niej dostęp za pośrednictwem raportów BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Historia każdego klienta generuje się w momencie, gdy skorzysta on z jakiegoś produktu bankowego. Mowa tu nie tylko o kredytach, ale i pożyczkach, kartach kredytowych czy leasingu.Jeśli pożyczkobiorca wywiązuje się ze spłaty zobowiązań w terminie, jego historia jest pozytywna. Z kolei w momencie, gdy miał on jakieś problemy z regularną spłatą rat, może to być dla banku sygnał o zbyt dużym ryzyku związanym z przyznaniem kredytu i skutkować odrzuceniem wniosku.