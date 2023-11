Jak wyglądać świetnie zimą i nie zmarznąć? Stylistka zdradza swoje sposoby na udany look

Materiał reklamowy

Zima to wyzwanie dla każdej stylowej duszy - chcemy wyglądać modnie, a przy tym nie marznąć z powodu niskich temperatur panujących za oknami. Czy to możliwe? Czy da się pogodzić stylowy look z ciepłem i komfortem? Poznaj sposoby stylistki na modne stylizacje pozwalające przetrwać mrozy.

Warstwy to podstawa

Męski płaszcz, a pod nim bluza hoodie - warstwy, dzięki którym nie zmarzniesz / Fot. materiały prasowe

Akcent kolorystyczny

Ciepła i kobieca kurtka oraz czapka z pomponem - idealny zestaw na mroźną zimę / Fot. materiały prasowe

Przemyślne technologie

Funkcjonalne dodatki

Styl i komfort w zimowe dni

Zimowa garderoba rządzi się swoimi prawami, jednak najważniejszym z nich jest stosowanie warstw. To one są fundamentem każdej stylizacji na chłodne dni.Zacznij od bazowej warstwy, która będzie przylegać bezpośrednio do skóry - idealnie, gdy będzie to bielizna termoaktywna, która pomaga regulować ciepło ciała i jednocześnie odprowadza wilgoć. Następnie przejdź do warstwy izolacyjnej - tutaj będą królować wszelkiego rodzaju swetry. Dobrym rozwiązaniem będą te modele, które są niezwykle ciepłe, a zarazem oddychające i lekkie. Ostatnia warstwa, czyli płaszcz czy kurtka zimowa, powinna być nie tylko stylowa, ale także wodoodporna i wiatroszczelna.Pamiętajmy, że warstwy to nie tylko funkcjonalność, to także sposób na zabawę modą - mieszaj tekstury, wzory i kolory, by każda z nich była nie tylko praktyczna, ale i atrakcyjna wizualnie.Zima to czas, w którym natura tonie w monochromatycznych barwach, dlatego tak ważne jest wprowadzenie do stylizacji kolorowych akcentów, które przełamią szarość otoczenia i dodadzą energii. Szeroki wybór barwnych dodatków, które mogą stać się kluczem do oryginalnej zimowej stylizacji, oferuje Denley Szalik w kolorze ognistej czerwieni, rękawiczki w głębokim błękicie czy czapka w soczystym zielonym odcieniu - to proste sposoby, by dodać życia nawet najbardziej stonowanym i klasycznym modelom ubrań.Kolor może pojawić się także w postaci barwnych pasków, wystających golfów czy nawet torebek. Warto pamiętać, że kolor nie musi być głośny - pastelowe, subtelne odcienie są równie skuteczne w dodawaniu charakteru zimowym stylizacjom. Eksperymentuj z różnymi odcieniami ulubionych barw, które najlepiej oddadzą Twój nastrój i osobowość.Wybierając odzież wierzchnią na zimę, skup się również na tym, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Współczesna moda zimowa oferuje płaszcze i kurtki wyposażone w innowacyjne izolacje, które skutecznie zatrzymują ciepło. Tego typu rozwiązania pozwalają skórze oddychać i jednocześnie zapewniają maksymalną ochronę przed chłodem bez zbędnego obciążenia sylwetki.Zima to czas, kiedy funkcjonalne dodatki odgrywają kluczową rolę nie tylko w kreowaniu stylu, ale także w zapewnieniu komfortu termicznego. Ciepłe czapki, szaliki i rękawiczki to nie tylko praktyczne elementy garderoby, ale również doskonała okazja do podkręcenia nudnego outfitu. Ponadto, inwestując w akcesoria z topowych sklepów internetowych, można cieszyć się nie tylko ich funkcjonalnością, ale także aktualnymi trendami - od klasycznych wzorów po nowoczesne, designerskie elementy, które dodadzą każdemu zimowemu lookowi indywidualnego (Twojego) charakteru.Pamiętaj, że zimowa aura to nie przeszkoda do tego, by wyglądać świetnie. Z odpowiednio dobraną stylizacją, która uwzględni warstwy, kolorowe akcenty, najnowsze technologie i funkcjonalne dodatki, możesz stworzyć look, który będzie nie tylko modny, ale i w pełni komfortowy.