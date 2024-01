Ile kosztują korepetycje z chemii w 2023/2024 roku?

Materiał partnera

Chemia jest przedmiotem, który z całą pewnością nie kojarzy się zbyt dobrze wielu osobom. Jest ciężka, skomplikowana, zakres materiału do opanowania jest przeogromny.

Niestety liczba godzin chemii w szkołach publicznych jest niewystarczająca, żeby uczniowie mogli dobrze przygotować się do egzaminów - w tym przede wszystkim matury. Ponadto, ilość dzieci w klasach skutecznie uniemożliwia nauczycielom diagnozowanie indywidualnych problemów i potrzeb, a ponadto sprawia, że niemożliwym jest, żeby każdemu uczniowi poświęcić odpowiednią ilość czasu. Stąd osoby, którym zależy na edukacji (oraz ich rodzice) coraz częściej poszukują lekcji prywatnych - korepetycji - które pomagają nie tylko nadrobić zaległości, ale przede wszystkim właśnie przygotować się do egzaminów. W dzisiejszym artykule zostanie przedstawiona kwestia cen korepetycji z chemii w 2023 roku, a ponadto ocena, jakich kosztów można się spodziewać w 2024 roku.Generalnie, godzina lekcyjna korepetycji z chemii rozpoczyna się od 60 złotych. Średnio ceny osiągają jednak około 100 złotych. Skąd wynika aż taki rozstrzał? Cena jest uzależniona od wielu czynników. Po pierwsze, istotna jest lokalizacja - wiadomym jest, że w dużych miastach ceny lekcji są wyższe, aniżeli w niewielkich ośrodkach miejskich. Niemniej jest wyjątek - jeżeli w danej okolicy nie ma innych korepetytorów, ci, którzy oferują swoje usługi, mogą żądać praktycznie ile chcą. I tak znajdą bowiem chętnych na korki z chemii Po drugie, na cenę korepetycji wpływa forma ich odbywania. Tańsze z reguły są zajęcia zdalne - organizowane przy wykorzystaniu narzędzi umożliwiających komunikowanie się na odległość. W takim przypadku, brak jest konieczności ponoszenia kosztów związanych z dojazdem z i do miejsca lekcji, a ponadto korepetytor nie musi płacić najmu pomieszczenia, w którym je prowadzi.Trzecim - być może najważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny korków z chemii jest etap edukacji, na jakim obecnie znajduje się uczeń oraz doświadczenie korepetytora. Nadmienić trzeba, że koszt zajęć prywatnych dla dzieci w szkole podstawowej będzie znacznie niższy niż chociażby lekcji przygotowujących do egzaminu dojrzałości. Nic zresztą dziwnego - przygotowanie do matury wymaga również od nauczyciela większej wiedzy i doświadczenia. Co oczywiste, droższe będą zajęcia prowadzone przez profesora, aniżeli przez studenta.Dodać również trzeba, że na ceny wpływa ilość osób uczęszczających na lekcje. Zajęcia indywidualne są droższe, niż grupowe. Niemniej polecić trzeba pierwszą formę, ze względu na możliwość poświęcenia całego, umówionego czasu danemu dziecku, a co za tym idzie - indywidualnemu podejściu do niego przez nauczyciela. Pozwala to lepiej zdiagnozować wszelkie problemy w nauce, a ponadto skuteczniej dostosować program nauczania.Warto również nadmienić, iż generalnie korepetycje z przedmiotów ścisłych, takich jak chemia, matematyka, czy też fizyka są z reguły wyższe niż z przedmiotów humanistycznych. Przedmioty ścisłe są w powszechnej ocenie cięższe, zaś ich nauka wymaga nie tylko przekazywania wiedzy, ale umiejętności nauczenia stosowania wzorów i dokonywania obliczeń. Stąd ta różnica.Ceny korków ze wszystkich przedmiotów w 2024 roku ulegną podwyższeniu. Dlaczego? Również i na to pytanie, odpowiedź nie jest trudna. Wzrost cen jest skutkiem wciąż bardzo wysokiej inflacji. Stąd spodziewać się należy podwyżki co najmniej dziesięcioprocentowej podwyżki. Nie ma się czemu zresztą dziwić - przy wzroście cen energii, żywności i praktycznie wszystkich pozostałych dóbr i usług, również korepetycje drożeją.Ceny korepetycji z chemii już w 2023 roku są obiektywnie oceniając wysokie. W 2024 roku będą jeszcze wyższe. Dlatego też warto poszukiwać wszelkich promocji i rabatów lub decydować się z góry na określoną liczbę lekcji - takie pakiety są z reguły tańsze. Wpływ na koszt godziny lekcyjnej korków z chemii mają między innymi lokalizacja, doświadczenie korepetytora i poziom ucznia, jak i forma prowadzenia zajęć. Serdecznie zachęcić należy do odwiedzenia strony BUKI - nowoczesnej platformy internetowej do wyszukiwania korepetytorów praktycznie z każdego przedmiotu. Z jej pomocą praktycznie w mgnieniu oka można znaleźć doświadczonego nauczyciela z chemii dla dziecka.