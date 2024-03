Kontrola dostępu w firmie: oto rozwiązanie na miarę XXI wieku!

Materiał reklamowy

Zapewnienie bezpieczeństwa należącym do firmy obiektom to jedno z największych wyzwań. Elektroniczna kontrola dostępu pozwala na osiągnięcie tego celu, ale oferuje także dodatkowe korzyści. Zwłaszcza że dzięki rozwiązaniom chmurowym staje się dostępna dla mniejszych przedsiębiorstw.

Z czego składają się systemy kontroli dostępu?

Większe możliwości dzięki kontroli dostępu w chmurze

Kiedy warto zastosować kontrolę dostępu?

Kontrola dostępu do drzwi oferuje elastyczność i wysokie standardy bezpieczeństwa. Obecnie każde przedsiębiorstwo będzie w stanie dostosować system do indywidualnych preferencji i możliwości. Z czego zazwyczaj składa się zestaw?: służą do identyfikacji i autoryzacji użytkowników. Przyłożenie karty albo smartfona wystarczy, aby uprawniona osoba została upoważniona do wejścia.: to centralne jednostki odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które odbierają sygnał z czytników i na ich podstawie podejmują decyzję o otwarciu lub zablokowaniu dostępu.: mechanizmy te są aktywowane przez sterownik, aby fizycznie umożliwić lub zablokować dostęp do pomieszczeń.: dzięki niemu możliwa jest konfiguracja uprawnień, monitorowanie ruchu osób oraz integracja z innymi systemami bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem.: zawiera informacje o uprawnieniach poszczególnych użytkowników. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zarządzanie dostępem i zabezpieczeniami.Oczywiście poszczególne elementy muszą ze sobą współgrać, aby gwarantować najwyższe bezpieczeństwo. W standardowych przypadkach oznacza to konieczność inwestycji w oprogramowanie i własne serwery, ale dziś nie jest to już niezbędne. Oferowana przez Unicard kontrola dostępu w chmurze zapewnia zdecydowanie większą elastyczność. Przeczytasz o niej tutaj: https://www.unicard.pl/kontrola-dostepu Wdrożenie takiego systemu kontroli dostępu pozwala na uniknięcie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem własnej infrastruktury serwerowej. Dzięki temu rozwiązania ACaaS (ang. Access Control as a Service) stają się dostępne również dla małych i średnich przedsiębiorstw​​​​.Oprócz bezpieczeństwa ten model wspiera też monitorowanie ruchu w zakładzie, generowanie rozbudowanych raportów oraz integrację z innymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie. ​​Za bezpieczeństwo i aktualizacje narzędzi odpowiada natomiast dostawca.Kontrola dostępu znajduje zastosowanie w różnorodnych obszarach działalności przedsiębiorstw reprezentujących wszystkie branże. Szczególnie ważną rolę odgrywa w kilku scenariuszach:: kontrola dostępu do drzwi jest niezbędna w miejscach przechowywania cennych informacji czy wartościowego sprzętu. Zapewnia bezpieczeństwo danych biznesowych i zapobiega dostępowi nieuprawnionych osób​​.: kontrola dostępu ogranicza wstęp do wybranych stref, pomieszczeń czy budynków. To kluczowe w przedsiębiorstwach i zakładach pracy, gdzie dostęp do określonych obszarów musi być restrykcyjnie kontrolowany​​.: system kontroli dostępu pozwala na efektywniejsze zarządzanie przepływem osób, zapewnia płynność operacji i minimalizuje problemy w codziennej pracy​​.: kontrola dostępu może być zintegrowana z innymi narzędziami, takimi jak systemy rejestracji czasu pracy czy zarządzania budynkiem, co przekłada się na usprawnienie procesów biznesowych i lepsze wykorzystanie zasobów​​.